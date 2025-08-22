Суд Болоньи оставил под арестом подозреваемого во взрыве «Северных потоков»
Суд Болоньи подтвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинца, задержанного в Италии по ордеру Германии по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки», сообщает агентство ANSA.
Заседание прошло за закрытыми дверями. На нем присутствовал задержанный, которого привезли из тюрьмы в Римини. Судьи проверяли, были ли соблюдены все процедуры при задержании.
Запрос об экстрадиции в Германию будет рассмотрен в течение двух месяцев. Источники ТАСС уточнили, что процедура будет упрощенной, поскольку задержание осуществлено по европейскому мандату. Следующее заседание назначено на 3 сентября.
Ранее в сети была опубликована фотография украинца, задержанного по подозрению в подрыве «Северных потоков» в 2022 г. На фотографии – 49-летний Сергей Кузнецов, бывший капитан украинской армии, ранее служивший в службе безопасности Украины (СБУ).
Мужчину задержали на основании европейского ордера на арест в ночь на 21 августа в Италии, передавал Der Spiegel со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже».