Канада сохранит пошлины на сталь, алюминий и авто из США
Канада продолжит удерживать пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей из США до завершения торговых переговоров. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Его слова приводятся в его соцсети Х.
В то же время Оттава снимет все ограничения на американские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле USMCA.
6 августа Карни сообщал, что Канада рассмотрит вопрос об отмене некоторых контртарифов, направленных против США, чтобы максимизировать влияние на американскую экономику, но не вредить канадскому бизнесу.
С 1 августа Трамп повысил пошлины на товары из Канады с 25 до 35%. Вместе с тем товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%», будут облагаться 40%-ной пошлиной за перегрузку.