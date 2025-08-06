Канада может отменить некоторые ответные пошлины в отношении США
Канада рассмотрит вопрос об отмене некоторых контртарифов, направленных против США, чтобы максимизировать влияние на американскую экономику, но не вредить канадскому бизнесу, заявил премьер-министра страны Марк Карни, передает Bloomberg.
«В некоторых случаях это будет означать отмену тарифов. Со временем мы отменили некоторые тарифы, чтобы, например, автомобильная промышленность могла функционировать более эффективно. И мы будем искать возможности для этого», – сказал Карни.
Агентство напомнило, что канадский премьер предложил производителям автомобилей снижение ответных пошлин при инвестировании в производство на территории страны. В июне он уже говорил о возможных корректировках тарифов на сталь и алюминий.
С 1 августа Трамп повысил пошлины на товары из Канады с 25% до 35%. Вместе с тем товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%», будут облагаться 40%-ной пошлиной за перегрузку. После этого Карни написал в X, что правительство намерено действовать в защиту конкурентоспособности промышленности в стране и обеспечить рабочие места.