Канада может отменить некоторые ответные пошлины в отношении США

С 1 августа Трамп повысил пошлины на товары из Канады с 25% до 35%. Вместе с тем товары, «перегруженные с целью уклонения от уплаты пошлины в размере 35%», будут облагаться 40%-ной пошлиной за перегрузку. После этого Карни написал в X, что правительство намерено действовать в защиту конкурентоспособности промышленности в стране и обеспечить рабочие места.