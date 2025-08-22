Путин назвал число сотрудников атомной отрасли России

20 августа в России отметили 80-летие отечественной атомной отрасли. Эта дата выбрана потому, что именно 20 августа 1945 г. советское руководство приняло постановление о создании специальных организационных структур для развития атомной промышленности. Решение было принято в ответ на угрозу со стороны США после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В этот день был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии, который возглавил работы по созданию советского ядерного оружия.