Путин назвал число сотрудников атомной отрасли России
В российской атомной отрасли задействовано почти 500 000 человек – это «настоящая сила», заявил президент России Владимир Путин во время визита в Саров.
«Поздравляю с этим юбилеем вас, всех, кто трудится в отечественной атомной индустрии, а это настоящая сила, почти полмиллиона человек», – сказал глава российского государства.
22 августа Путин приехал в Саров Нижегородской области, где расположен Всероссийский НИИ экспериментальной физики – Российский федеральный ядерный центр. Там он побеседовал в том числе с сотрудниками госкорпорации «Росатом», а также возложил цветы к памятнику Юлию Харитону – одному из авторов советского атомного проекта.
20 августа в России отметили 80-летие отечественной атомной отрасли. Эта дата выбрана потому, что именно 20 августа 1945 г. советское руководство приняло постановление о создании специальных организационных структур для развития атомной промышленности. Решение было принято в ответ на угрозу со стороны США после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В этот день был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии, который возглавил работы по созданию советского ядерного оружия.