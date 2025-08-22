Путин назвал атомные подлодки России в Арктике стратегическим преимуществом
Россия обладает стратегическим преимуществом благодаря атомным подводным лодкам, действующим в Арктике. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с учеными и работниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
Глава государства подчеркнул, что вопросы обороноспособности во многом связаны с освоением и использованием северных широт.
«Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество», – сказал он.
Путин также отметил, что Россия обладает уникальными технологиями для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой, и это вызывает интерес у партнеров, включая США. По его словам, Москва ведет переговоры с Вашингтоном о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске.
Президент добавил, что российско–американские отношения долгое время оставались на низком уровне, но с приходом Дональда Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». Путин охарактеризовал переговоры с американским лидером на Аляске как содержательные и откровенные и выразил надежду, что они станут началом полномасштабного восстановления отношений.
22 августа российский лидер прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр. В ходе визита он осмотрел выставку о развитии научно-образовательной инфраструктуры в городах особого значения и возложил цветы к памятнику Юлию Харитону –одному из авторов советского атомного проекта.