Трамп: США получили 10% Intel
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили 10%-ную долю в корпорации Intel. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, он лично договорился о сделке с генеральным директором компании Лип-Бу Таном. США не производили никаких платежей за эти акции, текущая стоимость которых оценивается приблизительно в $11 млрд.
Трамп подчеркнул, что деятельность Intel по производству чипов и полупроводников имеет фундаментальное значение для будущего страны.
20 августа сообщалось, что акции Intel в августе прибавили 28%, увеличив капитализацию на $24 млрд и вернув котировки к уровням 20-летней давности. До этого котировки снижались после слабого отчета о прибылях и убытках от 24 июля и критики со стороны Трампа, который призывал главу корпорации Лип-Бу Тана уйти в отставку. Однако после встречи с председателем совета директоров Фрэнком Танoм 11 августа Трамп смягчил позицию, заявив, что «успех и взлет Тана – это удивительная история».