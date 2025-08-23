Трамп: США получили 10% Intel

20 августа сообщалось, что акции Intel в августе прибавили 28%, увеличив капитализацию на $24 млрд и вернув котировки к уровням 20-летней давности. До этого котировки снижались после слабого отчета о прибылях и убытках от 24 июля и критики со стороны Трампа, который призывал главу корпорации Лип-Бу Тана уйти в отставку. Однако после встречи с председателем совета директоров Фрэнком Танoм 11 августа Трамп смягчил позицию, заявив, что «успех и взлет Тана – это удивительная история».