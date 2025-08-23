Евросоюз в 2025 году направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ
В первой половине 2025 г. Европейский союз (ЕС) впервые направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).
По данным газеты, Евросоюз направил эти средства для поддержки не только военных, но и гражданских проектов Киева. Как уточняет Welt am Sonntag, в марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по 1 млрд евро, в январе – 3 млрд, а в апреле 3,1 млрд евро.
Экономисты, опрошенные газетой, предупредили, что направление российских средств Украине может нести разрушительные последствия для финансовой системы страны. В частности, по словам одного из собеседников Welt am Sonntag, «центральные банки должны быть уверены в безопасности их резервов за рубежом». Это центральный элемент глобального денежно-кредитного порядка, добавил он.
22 августа украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Киев получил от ЕС финансирование в размере 4 млрд евро по двум программам. 1 млрд евро выделено в рамках программы ERA Loans, профинансированной за счет замороженных российских активов. Еще 3,05 млрд евро поступили в рамках Ukraine Facility для восстановления инфраструктуры и интеграции страны.