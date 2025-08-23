Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Евросоюз в 2025 году направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ

Ведомости

В первой половине 2025 г. Европейский союз (ЕС) впервые направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

По данным газеты, Евросоюз направил эти средства для поддержки не только военных, но и гражданских проектов Киева. Как уточняет Welt am Sonntag, в марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по 1 млрд евро, в январе – 3 млрд, а в апреле 3,1 млрд евро.

Экономисты, опрошенные газетой, предупредили, что направление российских средств Украине может нести разрушительные последствия для финансовой системы страны. В частности, по словам одного из собеседников Welt am Sonntag, «центральные банки должны быть уверены в безопасности их резервов за рубежом». Это центральный элемент глобального денежно-кредитного порядка, добавил он.

Минфин Украины заявил о нехватке $45 млрд внешнего финансирования

Политика / Международные новости

22 августа украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Киев получил от ЕС финансирование в размере 4 млрд евро по двум программам. 1 млрд евро выделено в рамках программы ERA Loans, профинансированной за счет замороженных российских активов. Еще 3,05 млрд евро поступили в рамках Ukraine Facility для восстановления инфраструктуры и интеграции страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных