Евросоюз в 2025 году направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ

По данным газеты, Евросоюз направил эти средства для поддержки не только военных, но и гражданских проектов Киева. Как уточняет Welt am Sonntag, в марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по 1 млрд евро, в январе – 3 млрд, а в апреле 3,1 млрд евро.