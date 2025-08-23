Газета
Арестованный по делу о подрыве «Северных потоков» мог руководить всей операцией

Ведомости

Арестованный в Италии гражданин Украины, которого считают причастным к атакам на трубопроводы «Северный поток», руководил всей операцией и диверсионной группой, считают немецкие следователи. Информация об этом содержится в ордере на арест украинца, доступ к которому получили ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit.

Мужчину задержали на основании европейского ордера на арест в ночь на 21 августа в Италии. Речь может идти о 49-летнем Сергее Кузнецове, бывшем капитане украинской армии, который ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Сообщалось, что запрос о его экстрадиции в Германию будет рассмотрен в течение двух месяцев.

«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы», – пишет ARD.

Что известно о задержанном в Италии подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

По данным телеканала, украинец входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая предположительно использовалась для диверсий на газопроводах. В ордере на арест мужчина назван соучастником преступления и обвиняется в «антиконституционном саботаже», «умышленном взрыве» и «разрушении сооружений». Согласно ордеру, он поднялся на борт ранее арендованной парусной яхты на острове Рюген в начале сентября 2022 г., ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой. В документе утверждается, что предполагаемые диверсанты заложили не менее четырех взрывных устройств на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» на глубине примерно 70–80 м.

Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы, пишет ARD. Телеканал со ссылкой на итальянские СМИ также отмечает, что адвокат задержанного отвергает эти обвинения, а украинец намерен защищаться от возможной экстрадиции в Германию. 

