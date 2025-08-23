Арестованный по делу о подрыве «Северных потоков» мог руководить всей операцией

По данным телеканала, украинец входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая предположительно использовалась для диверсий на газопроводах. В ордере на арест мужчина назван соучастником преступления и обвиняется в «антиконституционном саботаже», «умышленном взрыве» и «разрушении сооружений». Согласно ордеру, он поднялся на борт ранее арендованной парусной яхты на острове Рюген в начале сентября 2022 г., ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой. В документе утверждается, что предполагаемые диверсанты заложили не менее четырех взрывных устройств на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» на глубине примерно 70–80 м.