В Белом доме пояснили фразу Трампа об «интересных временах» на Украине

21 августа Трамп написал в Truth Social, что ожидает «интересные времена» в ситуации вокруг российско-украинского конфликта, сравнив его со спортивным состязанием. «Очень сложно, если не невозможно, выиграть бой, не напав на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет», – написал он.