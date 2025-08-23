В Белом доме пояснили фразу Трампа об «интересных временах» на Украине

В Белом доме пояснили фразу Трампа об «интересных временах» на УкраинеКиеву придется принять сделку на условиях России, считают в США
Слова президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Soical о том, что он ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, должна была дать сигнал о том, что Киеву необходимо принять соглашение о перемирии на условиях России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома.
21 августа Трамп написал в Truth Social, что ожидает «интересные времена» в ситуации вокруг российско-украинского конфликта, сравнив его со спортивным состязанием. «Очень сложно, если не невозможно, выиграть бой, не напав на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет», – написал он.
В Кремле на сравнение отреагировали серьезно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российско-украинский конфликт является вопросом безопасности и будущего России: «Для нас это экзистенциальный вопрос».