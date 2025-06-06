В Кремле оценили сравнение Трампом конфликта РФ и Украины с «дракой двух детей»Для России это является «экзистенциальным вопросом»
Российско-украинский конфликт является вопросом безопасности и будущего России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сравнение конфликта американским лидером Дональдом Трампом с «дракой двух детей в парке».
«Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос. Это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей. Будущего нашей страны», – сказал он.
Отвечая на вопрос о постепенном отказе Вашингтона в посредничестве по разрешению боевых действий, Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с американской стороной. Представитель Кремля добавил, что сейчас США продолжают прикладывать усилия по урегулированию.
5 июня Трамп на приветственной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что нынешний конфликт напоминает ему детскую драку: «Иногда вы видите, как два ребенка дерутся <...>, а вы пытаетесь их разнять». По его мнению, следует дать им «подраться какое-то время», прежде чем разнять.
Трамп заявил, что понимает, почему президент РФ Владимир Путин отвечает Украине ударами на недавнюю атаку ВСУ на российские аэродромы. При этом американский лидер сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным 4 июня просил не наносить ответный удар.