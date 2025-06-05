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Трамп заявил, что понимает ответные удары РФ по Украине после атак на аэродромы

В разговоре с Путиным 4 июня, по его словам, он просил не наносить их
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает, почему лидер России отвечает Украине ударами на ее недавнюю атаку на российские аэродромы.

«Он [Путин] получил удар. Он сам наносит удары, так что я это понимаю, но его ударили сильно, и, по-моему, он не шутит», – сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп отметил, что во время телефонного разговора 4 июня с российским президентом Владимиром Путиным просил не наносить ответный удар.

Украина 1 июня провела операцию «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах России – Мурманской, Иркутской, Амурской и Ивановской областях. Кроме того, 31 мая в Брянской области был подорван мост, который рухнул на пассажирский поезд. В результате погибли семеро, еще 119 человек пострадали. В Курской области в тот же день был подорван железнодорожный мост, который обрушился на автомобильную дорогу, в итоге пострадали машинист поезда и два его помощника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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