Трамп заявил, что понимает ответные удары РФ по Украине после атак на аэродромы

Трамп заявил, что понимает ответные удары РФ по Украине после атак на аэродромыВ разговоре с Путиным 4 июня, по его словам, он просил не наносить их
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает, почему лидер России отвечает Украине ударами на ее недавнюю атаку на российские аэродромы.
«Он [Путин] получил удар. Он сам наносит удары, так что я это понимаю, но его ударили сильно, и, по-моему, он не шутит», – сказал Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Трамп отметил, что во время телефонного разговора 4 июня с российским президентом Владимиром Путиным просил не наносить ответный удар.
Украина 1 июня провела операцию «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах России – Мурманской, Иркутской, Амурской и Ивановской областях. Кроме того, 31 мая в Брянской области был подорван мост, который рухнул на пассажирский поезд. В результате погибли семеро, еще 119 человек пострадали. В Курской области в тот же день был подорван железнодорожный мост, который обрушился на автомобильную дорогу, в итоге пострадали машинист поезда и два его помощника.