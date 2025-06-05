Трамп заявил, что понимает ответные удары РФ по Украине после атак на аэродромы

Украина 1 июня провела операцию «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах России – Мурманской, Иркутской, Амурской и Ивановской областях. Кроме того, 31 мая в Брянской области был подорван мост, который рухнул на пассажирский поезд. В результате погибли семеро, еще 119 человек пострадали. В Курской области в тот же день был подорван железнодорожный мост, который обрушился на автомобильную дорогу, в итоге пострадали машинист поезда и два его помощника.