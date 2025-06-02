Депутаты-единороссы расскажут детям о значении спецоперации

Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали встретиться с победителями праймериз – в первую очередь из числа участников специальной военной операции. Об этом говорится в рекомендациях на региональную неделю со 2 по 8 июня, с которыми ознакомились «Ведомости». Праймериз завершились 25 мая. Депутатам предлагается обсуждать с победителями предварительного голосования контуры будущей избирательной кампании, знакомить со спецификой избирательного округа, давать советы по кампании и приводить примеры «самых распространенных ошибок в электоральной работе». В рекомендациях отмечается, что партия уже третий избирательный цикл выставляет кандидатов из числа участников спецоперации.