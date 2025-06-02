Депутаты-единороссы расскажут детям о значении спецоперации

Депутаты-единороссы расскажут детям о значении спецоперацииПарламентариям расписали рекомендации на первую летнюю региональную неделю
Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали встретиться с победителями праймериз – в первую очередь из числа участников специальной военной операции. Об этом говорится в рекомендациях на региональную неделю со 2 по 8 июня, с которыми ознакомились «Ведомости». Праймериз завершились 25 мая. Депутатам предлагается обсуждать с победителями предварительного голосования контуры будущей избирательной кампании, знакомить со спецификой избирательного округа, давать советы по кампании и приводить примеры «самых распространенных ошибок в электоральной работе». В рекомендациях отмечается, что партия уже третий избирательный цикл выставляет кандидатов из числа участников спецоперации.
Также единороссам рекомендовали проводить встречи с участниками кадрового проекта «Политзавод», который организован «Молодой гвардией «Единой России». Проект предусматривает образовательную программу для людей 18–35 лет, учиться можно по четырем направлениям: на технолога предвыборного штаба, политического спикера, управленца общественными проектами и заниматься политическим SMM и дизайном.
В партии запущено несколько проектов, которые призваны помочь тем, кто впервые решил попробовать свои силы в политической борьбе, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко: «Многие депутаты являются наставниками для участников, часть из которых стала и победителями предварительного голосования. Поэтому встречи с победителями должны их мобилизовать, настроить на победу».
Посещение подшефных детских лагерей тоже рекомендуется в ходе региональной недели. Депутаты должны съездить в лагеря в своих избирательных округах, встретиться с детьми и работниками, «проконтролировать условия содержания детей и безопасность их нахождения в лагере». Причем рекомендуется это совместить с уроками «Разговоры о важном». И на встречах с детьми поговорить, например, о приближающемся Дне России, поддержке участников спецоперации и ее «значении для страны».
Депутаты приезжают в детские лагеря в начале каждого лета, поясняет Ревенко: «В первую очередь стоит задача проинспектировать строительство новых лагерей и состояние действующих. И в ходе этих поездок представляется обоснованным, общаясь с детьми, провести «Разговоры о важном», рассказав в том числе и о спецоперации».
Единороссам нужно будет принять участие в партийных мероприятиях ко Дню защиты детей, Дню русского языка и Дню социального работника. Есть и повторяющиеся каждую региональную неделю рекомендации – помощь участникам спецоперации и членам их семей, работа с первичными отделениями и муниципальными депутатами. Также депутатов просят провести дни приемов участников спецоперации по вопросам социальной поддержки на базе общественных приемных партии, а после этого разместить соответствующие посты в соцсетях.
Депутаты Госдумы – не важно, избрались они по спискам или округам, – обладают опытом, имеют представление о национальной повестке дня, постоянно осуществляют коммуникацию с избирателями и группами влияния, говорит гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Их встречи с победителями праймериз будут способствовать своевременной интеграции выдвинутых партией кандидатов в правящую элиту, использованию адекватных ситуации агитационных методов, а в случае с кандидатами – участниками спецоперации – и адаптации этих деятелей к публичной активности», – полагает он.