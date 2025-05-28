Эксперты оценили вызовы кампании 2025 года

Эксперты оценили вызовы кампании 2025 годаПолитиков ждет обновление кадров, появление новых технологий, подготовка к федеральным выборам
Партиям предстоит адаптироваться к быстро меняющейся повестке и обновлять свой актив новыми лицами. Об этом говорили близкие к Кремлю эксперты на круглом столе «Политический ландшафт накануне избирательного цикла – 2025», прошедшем в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Руководитель ФоРГО Константин Костин считает, что перед партиями сейчас стоят три основных вызова, которые будут определять результаты выборов.
Первый – это неопределенность повестки и умений партий адаптироваться к меняющимся запросам и обстоятельствам. Такая ситуация может продлиться еще около трех лет. По мнению Костина, на происходящее нужно уметь реагировать и перестраивать под это идеологию, партийную программу и в целом всю политическую работу.
Второй вызов – смена поколений в политике в ближайшие пять лет. В это время будут действовать как молодые политики, так и те, кто делал карьеру с 1990-х гг. Костин отмечает, что над обновлением работают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, но большие проблемы с этим у «Справедливой России», для которой это «вопрос экзистенциальный» и «вопрос выживания».
Третья группа вызовов связана с появлением в политической коммуникации современных технологий – от искусственного интеллекта для новых методов работы в мессенджерах.
Партиям необходимо учитывать в нынешней избирательной кампании, что в 2026 г. предстоят выборы в Госдуму, напоминает руководитель научного совета Центра политконъюнктуры Алексей Чеснаков: «Повестка выборов в Госдуму будет сильно отличаться от той, что была в 2021 г., и это нужно иметь в виду». Прошедшие праймериз «Единой России» стали первыми для команды нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева и прошли после существенного изменения структуры руководства партии, отмечает он.
По словам сенатора Сергея Перминова, победителями праймериз стали в том числе 827 участников спецоперации. К ним могут добавиться еще, которые пройдут по «особой модели формирования списков», в том числе без праймериз, – по прогнозу, «Единая Россия» может выдвинуть более 1500 участников спецоперации в этом году. Перминов отметил, что 72% победителей предварительного голосования – люди без политического опыта, которые не были раньше депутатами.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов привел примеры, где в преддверии выборов может произойти объединение протестно настроенной элиты. По его словам, это Иркутская область, где против губернатора Игоря Кобзева может выдвинуться коммунист, экс-глава региона Сергей Левченко. Еще один регион – это Коми, где пройдут несколько выборных кампаний и где сильна КПРФ: «Но врио главы региона Ростислав Гольдштейн строит широкую внутриэлитную коалицию и уделяет большое внимание социальной повестке».
Еще одним подобным регионом является Хакасия, где пройдут муниципальные выборы и где сейчас новый виток конфликта между губернатором-коммунистом Валентином Коноваловым и главой заксобрания единороссом Сергеем Соколом. Также, по словам Орлова, есть группа регионов, где внутриэлитный баланс пока неустойчив после прихода новых губернаторов – это Самарская и Ростовская области.
Третья группа регионов – те, где при ослаблении оппозиционных игроков тоже сохраняется небольшой протестный потенциал: Томская, Новосибирская, Костромская области, Забайкалье и Якутия.