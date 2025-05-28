Эксперты оценили вызовы кампании 2025 года

Второй вызов – смена поколений в политике в ближайшие пять лет. В это время будут действовать как молодые политики, так и те, кто делал карьеру с 1990-х гг. Костин отмечает, что над обновлением работают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, но большие проблемы с этим у «Справедливой России», для которой это «вопрос экзистенциальный» и «вопрос выживания».