Трамп анонсировал «интересные времена» в контексте украинского кризиса

Трамп анонсировал «интересные времена» в контексте украинского кризисаПрезидент США сравнил конфликт Москвы и Киева со спортивным состязанием
Американский президент Дональд Трамп ожидает «интересные времена» в ситуации вокруг российско-украинского конфликта, сравнив его со спортивным состязанием. Это следует из новой публикации президента США в его соцсети Truth Social.
«Очень сложно, если не невозможно, выиграть бой, не напав на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет», – написал он в Truth Social.
Президент США провел тем самым аналогию с российско-украинским конфликтом. По его мнению, экс-президент США Джо Байден «не позволил Украине отвечать и разрешил только обороняться». Трамп вновь заявил, что при нем боевые действия в 2022 г. не начались бы.
«Впереди интересные времена», – добавил он в конце публикации.
Трамп в июне на приветственной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что нынешний конфликт напоминает ему детскую драку: «Иногда вы видите, как два ребенка дерутся <...>, а вы пытаетесь их разнять». По его мнению, следует дать им «подраться какое-то время», прежде чем остановить бой.
В Кремле на сравнение отреагировали серьезно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российско-украинский конфликт является вопросом безопасности и будущего России: «Для нас это экзистенциальный вопрос».