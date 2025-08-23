ARD: на «Северных потоках» заложили минимум четыре взрывных устройства до 27 кг
Диверсанты заложили на «Северных потоках» на глубине около 70–80 м не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Об этом сообщает ARD со ссылкой на данные, содержащиеся в ордере на арест гражданина Украины, причастного к атакам на газопроводы, Сергея Кузнецова.
По данным телеканала, задержанный украинец руководил диверсионной группой, состоящей из семи человек. Взрывчатка, которую они заложили, представляла собой смесь гексогена и октогена, а бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия, сообщает ARD.
Мужчину задержали на основании европейского ордера на арест в ночь на 21 августа в Италии. Речь может идти о 49-летнем Кузнецове, бывшем капитане украинской армии, который ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Сообщалось, что запрос о его экстрадиции в Германию будет рассмотрен в течение двух месяцев.
По данным ARD, украинец входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. В ордере на арест мужчина назван соучастником преступления и обвиняется в «антиконституционном саботаже», «умышленном взрыве» и «разрушении сооружений». Согласно ордеру, он поднялся на борт ранее арендованной парусной яхты на острове Рюген в начале сентября 2022 г., ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой. В документе утверждается, что предполагаемые диверсанты заложили не менее четырех взрывных устройств на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» на глубине примерно 70–80 м.
Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы, пишет ARD. Телеканал со ссылкой на итальянские СМИ также отмечает, что адвокат задержанного отвергает эти обвинения, а украинец намерен защищаться от возможной экстрадиции в Германию.