Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хинштейн заявил об угрозе ядерной безопасности из-за атаки ВСУ на Курскую АЭС

Ведомости

Удары по атомным электростанциям представляют угрозу ядерной безопасности, виновные должны понести справедливое наказание за преступления, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя последствия падения украинского беспилотника в районе Курской АЭС. 

«Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.   

Ночью силы ПВО уничтожили над АЭС украинский дрон, при падении произошла детонация его боевой части, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд станции и возгоранию. Из-за атаки блок № 3 был разгружен на 50%, напомнил Хинштейн. Глава региона назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 «подлой агонией врага» и подчеркнул, что виновные должны будут понести справедливое наказание. Сейчас радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится в норме, поводов для беспокойства нет, добавил он.

В настоящий момент на Курской АЭС функционируют три энергоблока. Четвертый энергоблок находится в состоянии планового ремонта. Первый и второй энергоблоки работают в режиме без выдачи генерации в энергосистему.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных