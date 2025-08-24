Хинштейн заявил об угрозе ядерной безопасности из-за атаки ВСУ на Курскую АЭС
Удары по атомным электростанциям представляют угрозу ядерной безопасности, виновные должны понести справедливое наказание за преступления, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя последствия падения украинского беспилотника в районе Курской АЭС.
«Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.
Ночью силы ПВО уничтожили над АЭС украинский дрон, при падении произошла детонация его боевой части, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд станции и возгоранию. Из-за атаки блок № 3 был разгружен на 50%, напомнил Хинштейн. Глава региона назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 «подлой агонией врага» и подчеркнул, что виновные должны будут понести справедливое наказание. Сейчас радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится в норме, поводов для беспокойства нет, добавил он.
В настоящий момент на Курской АЭС функционируют три энергоблока. Четвертый энергоблок находится в состоянии планового ремонта. Первый и второй энергоблоки работают в режиме без выдачи генерации в энергосистему.