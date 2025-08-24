Хинштейн заявил об угрозе ядерной безопасности из-за атаки ВСУ на Курскую АЭС

Ночью силы ПВО уничтожили над АЭС украинский дрон, при падении произошла детонация его боевой части, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд станции и возгоранию. Из-за атаки блок № 3 был разгружен на 50%, напомнил Хинштейн. Глава региона назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 «подлой агонией врага» и подчеркнул, что виновные должны будут понести справедливое наказание. Сейчас радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится в норме, поводов для беспокойства нет, добавил он.