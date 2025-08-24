Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: Вучич пообещал повысить уровень жизни в Сербии

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич пообещал принять меры по повышению уровня жизни и сдерживанию инфляции после студенческих протестов с призывами к реформам. Об этом пишет Bloomberg.

«Это чудодейственный пакет мер, который увеличит потребление и поднимет уровень жизни», – заявил Вучич.

Сербский лидер рассказал, что намерен ограничить наценку на отдельные товары, обязать банки выдавать кредиты с более низкими процентными ставками заемщикам с малыми доходами и обеспечить скидки на электроэнергию и отопление для малоимущих граждан. Во сколько меры выйдут государству, агентство не сообщило.

Меры вступят в силу 1 сентября. После этого Вучич планирует озвучить еще одну инициативу по сокращению расходов, пишет Bloomberg.

28 июня в Сербии началась новая волна протестов из-за отказала Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих роспуска парламента. Акции переросли в столкновения с силовиками. К вечеру 29 июня протестующие перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города. 

Ночью 14 августа у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) также прошли беспорядки. Свыше 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы, сообщал Вучич. Он добавил, что число полицейских будет увеличено для обеспечения порядка. По его словам, на территории всей Сербии было немного протестующих. В Белграде, где и получили наиболее тяжелые травмы полицейские, и его пригороде на улицы вышли 3084 демонстранта. В Нови-Саде их оказалось 1695 человек.

