Bloomberg: Вучич пообещал повысить уровень жизни в Сербии

Ночью 14 августа у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) также прошли беспорядки. Свыше 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы, сообщал Вучич. Он добавил, что число полицейских будет увеличено для обеспечения порядка. По его словам, на территории всей Сербии было немного протестующих. В Белграде, где и получили наиболее тяжелые травмы полицейские, и его пригороде на улицы вышли 3084 демонстранта. В Нови-Саде их оказалось 1695 человек.