Вэнс отметил серьезность России в стремлении урегулировать украинский кризис
Россия не вводит президента США Дональда Трампа в заблуждение относительно стремления урегулировать украинский кризис, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
«Мы считаем, что уже увидели существенные уступки с обеих сторон только за последние несколько недель», – сказал он.
Вэнс рассказал, что США будут поддерживать процесс переговоров, даже если «упрутся в стену». В таком случае Трамп применит рычаги давления. Одним из таких рычагов являются, в том числе, вторичные пошлины на Индию, заявил Вэнс.
Вице-президент США еще раз подтвердил, что американских наземных войск на территории Украины не будет. Они будут обеспечивать гарантии безопасности другим способом.
21 августа Вэнс заявил, что президент РФ Владимир Путин заботится об интересах России «как он их видит». По его мнению, одна из причин, по которым Путин уважает Трампа, заключается в том, что «он знает, что президент заботится об интересах американского народа». Вэнс также охарактеризовал Путина как более мягкого в общении, чем «можно было бы ожидать».
В тот же день Трамп сказал, что США могут изменить подход к украинскому конфликту через две недели, если администрация страны решит, что добиться мирного урегулирования не удастся.