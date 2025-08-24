Вэнс отметил серьезность России в стремлении урегулировать украинский кризис

21 августа Вэнс заявил, что президент РФ Владимир Путин заботится об интересах России «как он их видит». По его мнению, одна из причин, по которым Путин уважает Трампа, заключается в том, что «он знает, что президент заботится об интересах американского народа». Вэнс также охарактеризовал Путина как более мягкого в общении, чем «можно было бы ожидать».