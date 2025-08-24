Вэнс: конфликт на Украине завершится через три-шесть месяцев
США не считают, что конфликт на Украине завершится «в одночасье», но надеются, что кризис будет урегулирован не позднее, чем через три-шесть месяцев, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
«Не думаю, что это произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед», – сказал он.
Вэнс также отметил серьезность России в стремлении урегулировать украинский кризис.
16 августа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт России и Украины может завершиться до Рождества при условии встречи лидеров трех стран. Если же такая встреча не состоится, указал сенатор, то Трамп «может серьезно повлиять» на Россию.
19 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что конфликт необходимо закончить до завершения президентского срока Трампа.