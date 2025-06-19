Зеленский: конфликт на Украине нужно закончить до конца срока Трампа
Конфликт на Украине необходимо закончить до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что очень рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании.
19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня. Дипломат уточнила, что конкретные сроки будут определены в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Представитель Кремля напомнил о словах российского главы Владимира Путина, что для России является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями.
2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. На встрече стороны договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.
Второе президентство Дональда Трампа началось 20 января 2025 г. Он останется во главе США до начала 2029 г.