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Зеленский: конфликт на Украине нужно закончить до конца срока Трампа

Ведомости

Конфликт на Украине необходимо закончить до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что очень рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня. Дипломат уточнила, что конкретные сроки будут определены в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Представитель Кремля напомнил о словах российского главы Владимира Путина, что для России является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. На встрече стороны договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров.

Второе президентство Дональда Трампа началось 20 января 2025 г. Он останется во главе США до начала 2029 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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