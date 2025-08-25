Китай не будет отправлять своих миротворцев на Украину
Китайская сторона не намерена отправлять свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии после окончания конфликта с РФ. Об этом рассказали в МИДе страны.
«Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», – сказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь (цитата по ТАСС).
Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на источники писала, что Пекин готов участвовать в миротворческой миссии на Украине при условии, что она будет развернута под мандатом ООН.
О возможном привлечении КНР в качестве гаранта безопасности после окончания конфликта говорила российская сторона. Так, 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа говорил, что Китай мог бы стать гарантом в рамках урегулирования на Украине. По его мнению, без гарантий КНР безопасности в любой точке мира обеспечить очень сложно.