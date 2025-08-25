Китай не будет отправлять своих миротворцев на Украину

О возможном привлечении КНР в качестве гаранта безопасности после окончания конфликта говорила российская сторона. Так, 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Россия согласна на гарантии безопасности Украине с участием Китая и других стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.