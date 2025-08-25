Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыли в Киев с необъявленным визитом

Он добавил, что ФРГ ее партнеры ведут работу над тем, чтобы детально изучить и реализовать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в Социал-демократической партии Германии до сих пор нет единой позиции по вопросу о том, должна ли страна направить своих солдат на Украину после завершения конфликта.