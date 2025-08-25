Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыли в Киев с необъявленным визитом
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль посетил Украину с необъявленным визитом для переговоров с правительством страны, представителями парламента и гражданского общества. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
В частности, он планирует обсудить вопрос того, как Германия могла бы наилучшим образом поддержать Киев в возможном мирном процессе.
«Мы тесно сотрудничаем по этому вопросу на международном уровне. Германия выполнит, возложенную на нее ответственность», – заявил Клингбайль.
Он добавил, что ФРГ ее партнеры ведут работу над тем, чтобы детально изучить и реализовать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в Социал-демократической партии Германии до сих пор нет единой позиции по вопросу о том, должна ли страна направить своих солдат на Украину после завершения конфликта.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус 19 августа говорил, что Германия не установила окончательные гарантии Украине. Она будет отталкиваться от хода переговоров и согласует их с США и ближайшими партнерами. «Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, и его еще предстоит определить в политическом и военном плане», – сказал он.