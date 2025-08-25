Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вице-канцлер Германии Клингбайль прибыли в Киев с необъявленным визитом

Ведомости

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль посетил Украину с необъявленным визитом для переговоров с правительством страны, представителями парламента и гражданского общества. Об этом сообщает  Berliner Zeitung.

В частности, он планирует обсудить вопрос того, как Германия могла бы наилучшим образом поддержать Киев в возможном мирном процессе. 

«Мы тесно сотрудничаем по этому вопросу на международном уровне. Германия выполнит, возложенную на нее ответственность», – заявил Клингбайль.

Трамп: Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине

Политика / Международные отношения

Он добавил, что ФРГ ее партнеры ведут работу над тем, чтобы детально изучить и реализовать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в Социал-демократической партии Германии до сих пор нет единой позиции по вопросу о том, должна ли страна направить своих солдат на Украину после завершения конфликта.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 19 августа говорил, что Германия не установила окончательные гарантии Украине. Она будет отталкиваться от хода переговоров и согласует их с США и ближайшими партнерами. «Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, и его еще предстоит определить в политическом и военном плане», – сказал он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных