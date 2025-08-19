Германия согласует гарантии Украине с США и ближайшими партнерами

19 августа президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины. При этом глава британских вооруженных сил говорил, что они не готовы отправлять войска на границу Украины и России, но могут защищать небо и море.