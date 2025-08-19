Германия согласует гарантии Украине с США и ближайшими партнерами
Германия не установила окончательные гарантии Украине. Она будет отталкиваться от хода переговоров и согласует их с США и ближайшими партнерами, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, и его еще предстоит определить в политическом и военном плане», – сказал он (цитата по ТАСС).
19 августа президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины. При этом глава британских вооруженных сил говорил, что они не готовы отправлять войска на границу Украины и России, но могут защищать небо и море.
Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что Украина может рассчитывать на солидарность Европы в работе над окончанием конфликта с Россией.
Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа. На предстоящей встрече будет присутствовать глава oбъединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также верховный главнокомандующий oбъединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич.