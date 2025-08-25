Путин рассказал президенту Ирана об итогах саммита с Трампом на Аляске

Пезешкиан поддержал дипломатические усилия, нацеленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта. Путин и Пезешкиан также поговорили о ситуации вокруг иранской ядерной программы и развитии событий в регионе Южного Кавказа.