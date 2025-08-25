Путин рассказал президенту Ирана об итогах саммита с Трампом на Аляске

Путин рассказал президенту Ирана об итогах саммита с Трампом на АляскеПрезиденты договорились о встрече в Китае
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Глава российского государства проинформировал своего коллегу об основных итогах состоявшегося российско-американского саммита в Анкоридже, говорится в сообщении Кремля. Также они договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
Пезешкиан поддержал дипломатические усилия, нацеленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта. Путин и Пезешкиан также поговорили о ситуации вокруг иранской ядерной программы и развитии событий в регионе Южного Кавказа.
В Кремле также отметили, что Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества двух стран в различных областях.
19 августа Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в ходе которого рассказал о результатах встречи с лидером США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Итоги саммита Путин также обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.