Захарова назвала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» актом бандитизма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» являются проявлением бандитизма.
По ее мнению, любые удары по энергетическим объектам должны порицаться.
«То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства», – пояснила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины поставки нефти из России в Венгрию и Словакию будут остановлены минимум на пять дней. Он отметил, что такими действиями Киев вредит прежде всего не РФ, а Венгрии и Словакии.
До этого Сийярто дважды объявлял о приостановке прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» – 13 и 18 августа. Тогда работа была оперативно восстановлена.
При этом атаки не затронули северное направление нефтепровода, по которому продолжается транзит казахстанской нефти в ФРГ. Минэнерго Казахстана подтвердило, что транспортировка идет в штатном режиме. А вот прокачка российской нефти по этой ветке «Дружбы» запрещена санкциями ЕС еще в 2023 г. Исключений для южной ветки Венгрия и Словакия добились в 2022 г.
24 августа украинский президент Владимир Зеленский, выступая с заявлением, намекнул на новые удары по «Дружбе» в зависимости от политики Будапешта. В ответ Сийярто заявил, что Венгрия решительно отвергает угрозы Киева и расценивает атаки на энергетическую инфраструктуру как посягательство на суверенитет страны.