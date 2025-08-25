Задержаны белгородские чиновники по делу о хищениях при сооружении укреплений
Сотрудники МВД задержали должностных лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Фигуранты обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено в феврале. По версии следствия, бывший начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев завысили стоимость и занизили технические характеристики сооружений. В результате они похитили более 251 млн руб.
Следователи установили, что указания о закупке тетраэдров с параметрами меньше положенных исходили от тогда занимавшего пост заместителя губернатора – начальника департамента строительства области Владимира Базарова, курировавшего проект.
Против Базарова и ряда других лиц возбуждены отдельные уголовные дела. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере организованной группой за содействие коммерческим структурам при заключении контрактов и общее покровительство.
Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски по местам работы и проживания подозреваемых. В ближайшее время им предъявят обвинения и доставят в Следственный департамент МВД России. Следствие планирует ходатайствовать в Мещанском районном суде Москвы о заключении Базарова и его предполагаемых сообщников под стражу.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства 25 августа сообщил о задержании врио замгубернатора Базарова. По словам Хинштейна, дело касается обстоятельств, относящихся к предыдущему месту работы Базарова – к периоду, когда он занимал должность замгубернатора по строительству Белгородской области.