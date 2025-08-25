Задержаны белгородские чиновники по делу о хищениях при сооружении укреплений

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски по местам работы и проживания подозреваемых. В ближайшее время им предъявят обвинения и доставят в Следственный департамент МВД России. Следствие планирует ходатайствовать в Мещанском районном суде Москвы о заключении Базарова и его предполагаемых сообщников под стражу.