ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в отдельных регионах

Несколько дел возбуждены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) из-за случаев завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах. Об этом сообщили в кабмине по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.