ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в отдельных регионах
Несколько дел возбуждены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) из-за случаев завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах. Об этом сообщили в кабмине по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.
Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо.
В августе стало известно, что ФАС рассматривает вопрос о повышении минимального объема продаж бензина на бирже с нынешних 15 до 17%. В ведомстве пояснили, что мера должна способствовать обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.