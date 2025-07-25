ФАС возбудила дело в отношении «дочки» Газпрома из-за снижения продаж топлива
Объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка на биржевых торгах с 20 мая по 27 июня с Сургутского завода по реализации конденсата, производящего бензин и дизельное топливо, по данным Петербургской биржи, снизился: АИ-92 на 74%, АИ-95 – на 50%, говорится в сообщении.
«Газпром ГНП продажи» производила закупку бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов продаж другим потребителям в рамках биржевых торгов. По сообщению ФАС, это могло привести к увеличению стоимости бензина.
«В период сезонного и повышенного спроса ФАС считает такие действия недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства», – поясняется в сообщении антимонопольного ведомства.
17 июня ФАС направила запрос «Газпрому» с требованием разъяснить причины снижения объемов продаж топлива на бирже. Сотрудники ФАС выявили сокращение предложения топлива в рамках биржевых торгов, что вызвало обеспокоенность у регулятора.