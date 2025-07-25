ФАС возбудила дело в отношении «дочки» Газпрома из-за снижения продаж топлива

Объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка на биржевых торгах с 20 мая по 27 июня с Сургутского завода по реализации конденсата, производящего бензин и дизельное топливо, по данным Петербургской биржи, снизился: АИ-92 на 74%, АИ-95 – на 50%, говорится в сообщении.