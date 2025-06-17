ФАС потребовала у «Газпрома» разъяснения причин снижения продаж топлива на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос «Газпрому» с требованием разъяснить причины снижения объемов продаж топлива на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФАС выявили сокращение предложения топлива в рамках биржевых торгов, что вызвало обеспокоенность у регулятора.
«В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми», – поясняется в сообщении антимонопольного ведомства.
Запрос был направлен «Газпрому», так как компании принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, производящие бензин и дизельное топливо. Компания должна предоставить информацию в течение 10 дней – до 27 июня 2025 г.
17 июня вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям» спрогнозировал рост мировых цен на нефть. По его словам, текущие значения котировок не удовлетворяют большинство ключевых производителей сырья. Новак отметил, что цены будут корректироваться по мере ослабления влияния «рыночных шоков» и продемонстрируют восходящую динамику.