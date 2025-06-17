ФАС потребовала у «Газпрома» разъяснения причин снижения продаж топлива на бирже

Запрос был направлен «Газпрому», так как компании принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, производящие бензин и дизельное топливо. Компания должна предоставить информацию в течение 10 дней – до 27 июня 2025 г.