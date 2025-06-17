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ФАС потребовала у «Газпрома» разъяснения причин снижения продаж топлива на бирже

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос «Газпрому» с требованием разъяснить причины снижения объемов продаж топлива на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФАС выявили сокращение предложения топлива в рамках биржевых торгов, что вызвало обеспокоенность у регулятора.

«В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми», – поясняется в сообщении антимонопольного ведомства.

Запрос был направлен «Газпрому», так как компании принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, производящие бензин и дизельное топливо. Компания должна предоставить информацию в течение 10 дней – до 27 июня 2025 г.

17 июня вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям» спрогнозировал рост мировых цен на нефть. По его словам, текущие значения котировок не удовлетворяют большинство ключевых производителей сырья. Новак отметил, что цены будут корректироваться по мере ослабления влияния «рыночных шоков» и продемонстрируют восходящую динамику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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