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Новак спрогнозировал рост мировых цен на нефть

Ведомости

Текущее снижение мировых цен на нефть – это краткосрочное следствие сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. Значения котировок «не устраивают большинство ключевых производителей нефти», подчеркнул вице-премьер. По его словам, цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта «рыночных шоков» и примут восходящую динамику.

Отвечая на вопрос о рисках для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в связи со снижением цен на нефть, Новак отметил, что важно продолжать его накапливать. «Фонд позволяет не только реализовывать социальные проекты и поддерживать благосостояние граждан, но и содействует развитию промышленности и инфраструктуры России», – указал вице-премьер.

Цена отсечения по бюджетному правилу составляет $60/барр., а средний показатель Urals FOB в январе – апреле 2025 г. колеблется в диапазоне $59–60/барр., напомнил он.

Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявлял, что текущая цена отсечения в $60 за баррель больше не соответствует современным реалиям и бюджетное правило требует корректировки для минимизации внешних рисков. При этом обновленный проект бюджета на 2025–2027 гг. не предусматривал изменение цены отсечения. Хотя при подготовке бюджета на 2026–2028 гг. власти рассмотрят вопрос ее корректировки, говорил Силуанов.

В мае объем ФНБ сократился на 95,5 млрд руб. до 11,7 трлн руб., сообщал Минфин. Ликвидная часть опустилась до 1,3% ВВП – исторического минимума в процентах к ВВП. В абсолютном выражении она составила 2,8 трлн руб., что является минимальным значением с июня 2019 г.

Согласно действующему правилу, дополнительные доходы от превышения установленной цены на нефть направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если же поступления ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка. Этот механизм позволяет стабилизировать государственные расходы и сглаживать волатильность курса рубля.

О других заявлениях Александра Новака читайте в материале «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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