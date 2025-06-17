Новак спрогнозировал рост мировых цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов в апреле заявлял, что текущая цена отсечения в $60 за баррель больше не соответствует современным реалиям и бюджетное правило требует корректировки для минимизации внешних рисков. При этом обновленный проект бюджета на 2025–2027 гг. не предусматривал изменение цены отсечения. Хотя при подготовке бюджета на 2026–2028 гг. власти рассмотрят вопрос ее корректировки, говорил Силуанов.