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ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже до 17%

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вопрос о повышении минимального объема продаж бензина на бирже с нынешних 15 до 17%. Об этом сообщили в ведомстве.

В ФАС пояснили, что мера должна способствовать обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

Уточняется, что служба также анализирует цены около 12 000 заправок, куда входят как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования, говорится в сообщении.

4 августа стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) по итогам торгов достигла рекордного уровня – 77  001 руб. за тонну и превысила предыдущий максимум, установленный в сентябре 2023 г., когда цена АИ-95 составляла 76  876 руб. за тонну. Одновременно подорожал и бензин АИ-92 – его цена выросла на 1,16% до 66 642 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо прибавило 0,5% и достигло 58 134 руб. за тонну.

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