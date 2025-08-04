ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже до 17%

4 августа стоимость бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) по итогам торгов достигла рекордного уровня – 77 001 руб. за тонну и превысила предыдущий максимум, установленный в сентябре 2023 г., когда цена АИ-95 составляла 76 876 руб. за тонну. Одновременно подорожал и бензин АИ-92 – его цена выросла на 1,16% до 66 642 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо прибавило 0,5% и достигло 58 134 руб. за тонну.