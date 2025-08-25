США потратит $100 млн на 1000 внедорожников для борьбы с нелегальными мигрантами

23 августа стало известно, что силы национальной гвардии США будут мобилизованы в 19 штатах для оказания помощи в борьбе президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью. В ближайшие недели, как подтвердили в ведомстве телеканалу, до 1700 бойцов национальной гвардии будут в этом задействованы.