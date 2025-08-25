Газета
Политика

США потратит $100 млн на 1000 внедорожников для борьбы с нелегальными мигрантами

Ведомости

Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США планирует потратить около $100 млн на приобретение и оснащение 1000 внедорожников для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает издание The Independent.

Согласно проекту запроса предложений, транспортные средства будут модифицированы для нужд правоохранительных органов: оснащены фарами, сиренами, системами громкой связи, тонированными стеклами, сейфами для оружия, а также «тактическими чехлами на сиденья» и фирменным графическим оформлением в стиле ICE.

Внедорожники будут представлять собой сочетание моделей Ford Police Interceptor Utility, Dodge Durango Pursuit и Chevy Tahoe Police Pursuit, выпущенных в 2025 г. или позже. Оборудование будет поставляться партиями по 100 машин каждые 60 дней, что позволит завершить выполнение контракта за 20 месяцев, уточняет издание.

23 августа стало известно, что силы национальной гвардии США будут мобилизованы в 19 штатах для оказания помощи в борьбе президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью. В ближайшие недели, как подтвердили в ведомстве телеканалу, до 1700 бойцов национальной гвардии будут в этом задействованы.

Читайте также:Дональд Трамп направил войска на борьбу с преступностью
