Средства ПВО уничтожили 43 украинских дрона над Россией

По шесть дронов перехвачено в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, пять – над Волгоградской областью, четыре – над Брянской областью. По три дрона сбили в Орловской и Псковской областях, по два – над территориями Белгородской и Курской областей. По одному беспилотнику перехватили в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.