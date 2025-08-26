Средства ПВО уничтожили 43 украинских дрона над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 украинских беспилотника за утро 26 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По шесть дронов перехвачено в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, пять – над Волгоградской областью, четыре – над Брянской областью. По три дрона сбили в Орловской и Псковской областях, по два – над территориями Белгородской и Курской областей. По одному беспилотнику перехватили в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.
Позже в Минобороны заявили, что с 7:00 до 7:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских БПЛА над территорией Республики Крым.
Утром 25 августа силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА – семь единиц – пришлось на территорию Смоленской области, отмечали в Минобороны.