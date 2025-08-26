Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенникамиВ него войдет механизм компенсации ущерба, внедрение системы согласий и др.
Минцифры РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, направленный на усиление защиты граждан. В него вошло около 20 инициатив, следует из соответствующего законопроекта.
По замыслу министерства, восстановить доступ к порталу «Госуслуг» можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера Max, а также в МФЦ.
Кроме того, в Минцифрах предложили создать на «Госуслугах» единую систему согласий. Она позволит пользователям ознакомиться с согласием на обработку персональных данных, которые они предоставили как в онлайн, так и в офлайн-формате. Таким образом, граждане смогут не только узнать, кто и с какой целью обрабатывает их данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в соответствующие органы.
Ведомство также предложило внедрить автоматизированный обмен данными через государственную информационную систему «Антифрод». Предполагается, что это позволит наладить взаимодействие между операторами связи и банковскими учреждениями.
Согласно инициативе, будет разработан механизм компенсации ущерба, причиненного гражданам в результате мошеннических действий. В частности, если оператор связи не предпринял необходимые меры противодействия, он будет обязан возместить похищенную сумму. В случае же если банк, несмотря на предупреждение оператора, не принял мер для предотвращения хищения, ответственность за возмещение понесет уже он.
В пакет также входит возможность блокировать входящие вызовы с иностранных номеров со стороны абонентов. В остальных случаях все международные звонки будут отмечаться специальным индикатором. Эта мера направлена на защиту пользователей от мошеннических звонков, поступающих из-за границы.
Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи, будет внедрен внесудебный механизм блокировки.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные меры призваны сформировать многоуровневую систему защиты граждан в цифровом пространстве. Отмечается, что все меры разработаны с учетом необходимости соблюдения баланса между безопасностью и правами пользователей.
25 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что правительство разрабатывает и новый пакет мер по защите граждан от мошенников. Одна из инициатив – самозапрет на международные звонки. По его словам, кабмин также работает над проектом об ужесточении ответственности в случае применения при мошенничестве искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет, в частности, о подделывании голоса или изображения.