Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Кроме того, в Минцифрах предложили создать на «Госуслугах» единую систему согласий. Она позволит пользователям ознакомиться с согласием на обработку персональных данных, которые они предоставили как в онлайн, так и в офлайн-формате. Таким образом, граждане смогут не только узнать, кто и с какой целью обрабатывает их данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в соответствующие органы.