Китай сделал представление Японии за призывы бойкотировать парад победы в Пекине
Китай сделал серьезное представление Японии в связи с призывами Токио бойкотировать военный парад в Пекине 3 сентября, посвященный 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Китай принял к сведению поступившую информацию и выразил Японии серьезный протест, потребовав разъяснений», – подчеркнул он на брифинге (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, почтение погибших и напоминание обществу о ценности мира. Го Цзякунь добавил, что правильное понимание истории является важной предпосылкой для послевоенной интеграции Японии в мировое сообщество и барометром ее приверженности мирному развитию.
В Пекине на торжествах ожидают лидеров ряда стран. Еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах Владимира Путина принять участие в параде. Как уточнялось 24 августа, глава российского государства на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся переговоры делегаций и саммит ШОС в Тяньцзине.