Китай сделал представление Японии за призывы бойкотировать парад победы в Пекине

В Пекине на торжествах ожидают лидеров ряда стран. Еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах Владимира Путина принять участие в параде. Как уточнялось 24 августа, глава российского государства на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся переговоры делегаций и саммит ШОС в Тяньцзине.