Главная / Политика /

ERR: в Эстонии предположительно упал украинский военный БПЛА

Ведомости

На территории Эстонии нашли части военного беспилотника. По предварительным данным БПЛА принадлежал Украине. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу полиции безопасности страны Марго Паллосона и министра обороны Ханно Певкура.

По данным телерадиокомпании, части беспилотника нашли на фермерском поле в городе Эльва округа Тарту. Обломки беспилотника были разбросаны вокруг кратера от его детонации.  Паллосон рассказал, что при падении БПЛА никто не пострадал. 

Он добавил, что, по предварительной информации, украинский дрон был нацелен на российские объекты, но сбился с курса из-за систем радиоэлектронной борьбы РФ. 

В ночь на 20 августа на кукурузное поле в селе Осины Лукувского повета в Польше упал неопознанный объект и взорвался. На месте обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые обломки. 20 августа министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект якобы является российским дроном.

21 августа польский МИД направил России ноту протеста из-за взорвавшегося на территории страны беспилотника. В документе Польша утверждает, что Россия нарушила договор о дружбе и сотрудничестве 1992 г. и Чикагскую конвенцию 1944 г. По мнению польского МИДа, это событие является «сознательной провокацией».

