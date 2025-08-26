Азербайджан хочет, чтобы Армения изменила конституцию

В этот день в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев достигли договоренности о парафировании мирного соглашения между странами, совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию и разблокировании региональных коммуникаций. Алиев отдельно упомянул проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через Армению.