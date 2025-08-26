Азербайджан хочет, чтобы Армения изменила конституцию
Азербайджан ожидает от Армении внесения изменений в конституцию республики и устранения территориальных претензий для подписания мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании правительства, передает «РИА Новости».
Байрамов указал, что в совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, подчеркивается важность беспрепятственной связи с Нахичеванской автономной республикой как неотъемлемой частью Азербайджана. «Маршрут Трампа», часть которого пройдет по территории Армении, обеспечит связь внутри Азербайджана и региональную экономическую интеграцию.
11 августа МИД Армении и МИД Азербайджана обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. 8 августа документ предварительно одобрили обе стороны при посредничестве президента США Дональда Трампа.
В этот день в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев достигли договоренности о парафировании мирного соглашения между странами, совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию и разблокировании региональных коммуникаций. Алиев отдельно упомянул проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через Армению.