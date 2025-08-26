Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Китае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.
«У президентов Белоруссии и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся – это факт», – сказала Эйсмонт.
1 августа Путин провел неформальную встречу с Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.
Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Во время визита Путин также примет участие в саммите ШОС, который будет проходить в городе Тяньцзинь.