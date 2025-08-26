Полянский: Россию держат в неведении по ситуации с «Северными потоками»
Россию «держат в неведении» касательно расследования терактов на «Северных потоках», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Россия инициировала срочный созыв заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 г. Встреча была назначена на 23:00 мск 26 августа. Полянский сообщал, что цель встречи – привлечь внимание к затягиванию немецкого расследования и его недостаточной прозрачности для Совета Безопасности.
21 августа в Италии был задержан украинец Сергей Кузнецов по подозрению в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Ранее он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном. Предположительно, он возглавлял группу, состоявшую из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским подразделением для установки взрывных устройств на газопроводах.
26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока – 1», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (который так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.