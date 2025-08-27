Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Арестованный по делу о взрывах на «Северных потоках» руководил операцией

Ведомости

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по делу о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», руководил операцией и координировал действия группы. Об этом говорится в европейском ордере на его арест, передают «РИА Новости».

Отмечается, что Кузнецов вместе с соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 г. сел в порту Вик на острове Рюген на парусную яхту «Andromeda». Оттуда участники операции направились к районам газопроводов.

Следствие считает, что они установили не менее четырех взрывных устройств с таймерами, содержащих по 14–27 кг смеси гексогена и октогена. Заряды были размещены на глубине 70–80 м к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.

21 августа в Италии был задержан украинец Сергей Кузнецов по подозрению в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Ранее он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном. Предположительно, он возглавлял группу, состоявшую из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским подразделением для установки взрывных устройств на газопроводах.

Телеканал ARD писал, что украинцу грозит до 15 лет лишения свободы. При этом адвокат задержанного отвергает эти обвинения, а украинец намерен защищаться от возможной экстрадиции в Германию.

26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (который так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных