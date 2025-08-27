Арестованный по делу о взрывах на «Северных потоках» руководил операцией
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по делу о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», руководил операцией и координировал действия группы. Об этом говорится в европейском ордере на его арест, передают «РИА Новости».
Отмечается, что Кузнецов вместе с соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 г. сел в порту Вик на острове Рюген на парусную яхту «Andromeda». Оттуда участники операции направились к районам газопроводов.
Следствие считает, что они установили не менее четырех взрывных устройств с таймерами, содержащих по 14–27 кг смеси гексогена и октогена. Заряды были размещены на глубине 70–80 м к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.
21 августа в Италии был задержан украинец Сергей Кузнецов по подозрению в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Ранее он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном. Предположительно, он возглавлял группу, состоявшую из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским подразделением для установки взрывных устройств на газопроводах.
Телеканал ARD писал, что украинцу грозит до 15 лет лишения свободы. При этом адвокат задержанного отвергает эти обвинения, а украинец намерен защищаться от возможной экстрадиции в Германию.
26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (который так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.