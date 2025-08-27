The Guardian: ЕС опасается направлять войска на Украину из-за позиции США

По данным газеты, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украины после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны по согласованию с Россией и Украиной. Затем границу будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководство Европы в глубине Украины. При этом американские силы будут оказывать им поддержку с тыла.