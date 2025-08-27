Газета
The Guardian: ЕС опасается направлять войска на Украину из-за позиции США

Ведомости

Страны Евросоюза опасаются отправлять свои войска на Украину после окончания конфликта, поскольку Вашингтон может лишить их доступа к разведданным. Об этом пишет The Guardian.

Автор материала, эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор сообщил, что в попытках нарастить финансовую поддержку Украине и разработать план относительно гарантий безопасности лидеры европейских стран столкнулись с политическими и экономическими проблемами внутри государств.

Тейлор также выразил сомнения в том, что Европейский союз (ЕС) сможет обеспечить прекращение огня на Украине. По его мнению, ЕС не обладает политическим и военным потенциалом, необходимым для потенциального сдерживания России без поддержки со стороны США.

FT: США готовы поддержать военные силы ЕС на Украине после окончания конфликта

Политика / Международные новости

Financial Times 26 августа писала, что общественность и политики многих европейских стран все же обеспокоены возможной отправкой войск на Украину даже при потенциальной поддержке США.

По данным газеты, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украины после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны по согласованию с Россией и Украиной. Затем границу будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководство Европы в глубине Украины. При этом американские силы будут оказывать им поддержку с тыла.

