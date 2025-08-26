FT: США готовы поддержать военные силы ЕС на Украине после окончания конфликта
США готовы принять участие в создании системы противовоздушной обороны Украины под руководством Евросоюза после окончания конфликта с РФ. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских и украинских официальных лиц.
Кроме того, Вашингтон готов предоставить свои силы разведки, а также осуществлять надзор на поле боя в рамках гарантий безопасности для Украины.
Собеседники газеты рассказали, что предложение США зависит от обязательств европейских стран по размещению военнослужащих на территории страны. По их словам, оно все еще может быть отменено.
По данным источников FT, Вашингтон по-прежнему выступает против размещения своих войск на Украине. В частности, представители администрации президента США Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию страны в гарантиях безопасности. Они опасаются, что это может втянуть США в потенциальный будущий конфликт, пишет газета.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 22 августа заявил, что гарантии для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил о важности присутствия войск крупных западных стран и ведущих участников «коалиции желающих» в рамках гарантий безопасности.
26 августа украинский лидер сообщал, что на этой неделе запланированы новые встречи с участием США, Европы и Украины для обсуждения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что процесс необходимо ускорить.