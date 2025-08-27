Актера Павла Деревянко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Актера Павла Деревянко внесли в списки украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указано, что он якобы является «соучастником преступлений против Украины и ее граждан», следует из базы данных сайта.
Кроме того, украинская сторона обвинила актера в информационной поддержке спецоперации на Украине. По данным сайта, Деревянко якобы «сознательно нарушил государственную границу Украины, покусившись на ее суверенитет».
Актер известен благодаря ролям в фильмах «Кука» (режиссер Ярослав Чеважевский), «Беспринципные» (режиссер Роман Прыгунов), «Брестская крепость» (режиссер Александр Котт) и др.
25 августа стало известно, что в список сайта «Миротворец» включили американского режиссера Вуди Аллена. Это произошло после того, как он принял участие в Московской международной неделе кино. Аллен выразил восхищение российским кинематографом, особо отметив картину «Война и мир». Тогда же он заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит.