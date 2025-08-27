Актера Павла Деревянко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

25 августа стало известно, что в список сайта «Миротворец» включили американского режиссера Вуди Аллена. Это произошло после того, как он принял участие в Московской международной неделе кино. Аллен выразил восхищение российским кинематографом, особо отметив картину «Война и мир». Тогда же он заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит.