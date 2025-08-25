Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после участия в Московской неделе кино

Кинорежиссер принял участие в Московской международной неделе кино. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. Встречу с ним провел режиссер Федор Бондарчук. Аллен выразил восхищение российским кинематографом, особо отметив картину «Война и мир». Тогда же он заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит.