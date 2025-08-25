Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после участия в Московской неделе кино
Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая запись появилась 25 августа. В качестве причины указана «публичная поддержка российской агрессии».
Кинорежиссер принял участие в Московской международной неделе кино. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. Встречу с ним провел режиссер Федор Бондарчук. Аллен выразил восхищение российским кинематографом, особо отметив картину «Война и мир». Тогда же он заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит.
В свою очередь, Киев осудил участие Аллена в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. МИД Украины считает, что, участвуя в кинофестивале, Аллен «сознательно закрывает глаза» на действия российских военных.