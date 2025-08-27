МИД Армении: Ереван не брал обязательство перед Баку менять конституцию
Ереван не имеет обязательства перед Баку менять конституцию, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.
«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», – сказал он (цитата по ТАСС).
26 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании правительства заявил, что Баку ожидает от Еревана внесения изменений в конституцию республики и устранения территориальных претензий для подписания мирного соглашения.
11 августа МИД Армении и МИД Азербайджана обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. 8 августа документ предварительно одобрили обе стороны при посредничестве президента США Дональда Трампа.