Bloomberg: Уиткофф встретится с украинской делегацией в США
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, сообщило агентство Bloomberg.
Повестка дня будет сосредоточена на гарантиях безопасности для Украины и на возможной будущей двусторонней встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
В составе украинской делегации будут глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщил источник агентства.
Уиткофф на заседании кабинета министров во главе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают достичь урегулирования конфликта на Украине к концу года.
24 августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News заявил, что США не считают, что конфликт на Украине завершится «в одночасье», но надеются, что кризис будет урегулирован не позднее, чем через три-шесть месяцев.