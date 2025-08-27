МИД Китая: требование США о присоединении к ядерному разоружению нереалистично
Требование США о том, чтобы Пекин присоединился к программе ядерного разоружения является неразумным и нереалистичным. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает Global Times.
Он пояснил, что ядерный потенциал Китая не соответствует масштабам США. По его словам, ядерная политика двух стран и условия стратегической безопасности также принципиально различаются. В частности, Пекин придерживается политики неприменения оружия первым и стратегии самообороны. Кроме того, китайская сторона всегда поддерживала свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, добавил представитель МИДа КНР.
«Китай не участвует в гонке вооружений ни с одной страной. Ядерная мощь и политика Китая представляют собой важный вклад в дело мира во всем мире», – сказал он.
Цзякунь добавил, что страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны предпринять дальнейшие шаги по сокращению своих запасов, а также создать условия для окончательного, полного и всестороннего разоружения.
25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может сократить свои ядерные вооружения. «Одно из того, что мы пытаемся сделать с Россией и Китаем, – это денуклеаризация, и это очень важно. Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом [России Владимиром] Путиным. Я считаю, что денуклеаризация – это очень важно, но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов», – сказал он.
Американский лидер также сообщил, что США и Россия уже обсуждали сокращение своих ядерных вооружений. Трамп добавил, что Вашингтон хочет привлечь к этому вопросу и Китай.