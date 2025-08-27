Посольство РФ во Франции готово предоставить Касаткину жилье на время суда

Попов отметил, что спустя месяц после задержания Касаткину российской стороне удалось добиться улучшения его условий содержания в тюрьме. Тем не менее он отметил, что не все проблемы были решены. По словам главы консульского отдела посольства, баскетболисту не предоставляют возможности заниматься в спортзале, несмотря на его статус профессионального спортсмена. Кроме того, еще наблюдаются перебои с поступлением средств на банковский счет Касаткина. Администрация тюрьмы также не организовала встречу с его невестой, добавил Попов.