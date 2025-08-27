Посольство РФ во Франции готово предоставить Касаткину жилье на время суда
Посольство России во Франции готово предоставить жилье российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному по запросу США, для замены тюремного заключения на домашний арест – пока рассматривается запрос о его экстрадиции. Об этом ТАСС сообщил глава консульского отдела посольства Алексей Попов.
Он уточнил, что диппредставительство готово предоставить баскетболисту жилье в безвозмездное пользование в городе Булонь-Бийанкур в качестве гарантии для его освобождения под судебный контроль.
Попов отметил, что спустя месяц после задержания Касаткину российской стороне удалось добиться улучшения его условий содержания в тюрьме. Тем не менее он отметил, что не все проблемы были решены. По словам главы консульского отдела посольства, баскетболисту не предоставляют возможности заниматься в спортзале, несмотря на его статус профессионального спортсмена. Кроме того, еще наблюдаются перебои с поступлением средств на банковский счет Касаткина. Администрация тюрьмы также не организовала встречу с его невестой, добавил Попов.
Об аресте Касаткина стало известно 9 июля. Уточнялось, что спортсмен был задержан в аэропорту им. Шарля де Голля в Париже 21 июня.
Вашингтон подозревает его в причастности к хакерским атакам. По версии следствия, он был связан с преступной группой, которая в 2020–2022 гг. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Касаткин не признает вину.
30 июля стало известно, что посольство России во Франции направит ноту в связи с условиями содержания Касаткина. Как указали в посольстве, спортсмен содержится в тюрьме Френ в пригороде Парижа. Администрация СИЗО не отреагировала на просьбы Касаткина улучшить условия содержания. В частности, у него отсутствуют необходимые предметы повседневного пользования, запрещено посещение спортзала.