Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство РФ во Франции готово предоставить Касаткину жилье на время суда

Ведомости

Посольство России во Франции готово предоставить жилье российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному по запросу США, для замены тюремного заключения на домашний арест – пока рассматривается запрос о его экстрадиции. Об этом ТАСС сообщил глава консульского отдела посольства Алексей Попов.

Он уточнил, что диппредставительство готово предоставить баскетболисту жилье в безвозмездное пользование в городе Булонь-Бийанкур в качестве гарантии для его освобождения под судебный контроль. 

Попов отметил, что спустя месяц после задержания Касаткину российской стороне удалось добиться улучшения его условий содержания в тюрьме. Тем не менее он отметил, что не все проблемы были решены. По словам главы консульского отдела посольства, баскетболисту не предоставляют возможности заниматься в спортзале, несмотря на его статус профессионального спортсмена. Кроме того, еще наблюдаются перебои с поступлением средств на банковский счет Касаткина. Администрация тюрьмы также не организовала встречу с его невестой, добавил Попов.

Посольство РФ направит ноту Франции из-за условий содержания Касаткина в СИЗО

Политика / Международные отношения

Об аресте Касаткина стало известно 9 июля. Уточнялось, что спортсмен был задержан в аэропорту им. Шарля де Голля в Париже 21 июня.

Вашингтон подозревает его в причастности к хакерским атакам. По версии следствия, он был связан с преступной группой, которая в 2020–2022 гг. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Касаткин не признает вину.

30 июля стало известно, что посольство России во Франции направит ноту в связи с условиями содержания Касаткина. Как указали в посольстве, спортсмен содержится в тюрьме Френ в пригороде Парижа. Администрация СИЗО не отреагировала на просьбы Касаткина улучшить условия содержания. В частности, у него отсутствуют необходимые предметы повседневного пользования, запрещено посещение спортзала.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных