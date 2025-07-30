Посольство РФ направит ноту Франции из-за условий содержания Касаткина в СИЗО
Посольство России во Франции направит ноту в связи с условиями содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Как указали в посольстве, спортсмен содержится в тюрьме Френ в пригороде Парижа. Администрация СИЗО не отреагировала на просьбы Касаткина улучшить условия содержания. В частности, у него отсутствуют необходимые предметы повседневного пользования, запрещено посещение спортзала.
«Посольство незамедлительно направит в МИД Франции ноту с обращением о содействии в решении указанных вопросов. Кроме того, во взаимодействии с адвокатом будем добиваться перевода росгражданина из тюрьмы под домашний арест и предпримем все необходимые для этого шаги», – говорится в сообщении.
9 июля стало известно об аресте Касаткина во Франции по запросу США. Уточнялось, что спортсмен был задержан в аэропорту им. Шарля де Голля в Париже 21 июня.
Американская сторона подозревает его в причастности к хакерским атакам. По версии следствия, он был связан с преступной группой, которая в 2020–2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Касаткин не признает вину.