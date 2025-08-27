В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника по всей России

27 августа в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Кравцов говорил, что 1 сентября за парты сядут почти 18 млн школьников, включая 1,5 млн первоклассников. Откроются 43 новые школы, а после капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа. По его словам, с нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории, а с 1 сентября 2026 г. школы перейдут на единые учебники государственной истории и обществознания.