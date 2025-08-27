В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника по всей России
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести единое удостоверение школьника по всей стране.
Предполагается, что удостоверение будет служить официальным документом, подтверждающим статус ученика. В тексте обращения говорится, что введение подобного удостоверения упростило бы жизнь семьям, уменьшило бы бюрократическую нагрузку на школы и предоставило бы детям удобный инструмент для взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы.
Кроме того, по мнению авторов проекта, инициатива может способствовать формированию у школьников чувства принадлежности к образовательному сообществу и уважения к своему статусу.
В документе говорится, что в связи с приближающимся началом учебного года Минпросвещения необходимо направить образовательным организациям официальные разъяснения о возможности выдачи удостоверений сейчас. По мнению представителей фракции «Новые люди», это поможет снизить социальную напряженность, устранить неудобства для родителей и детей, а также создать условия для плавного перехода к дальнейшему закреплению данной инициативы.
27 августа в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Кравцов говорил, что 1 сентября за парты сядут почти 18 млн школьников, включая 1,5 млн первоклассников. Откроются 43 новые школы, а после капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа. По его словам, с нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории, а с 1 сентября 2026 г. школы перейдут на единые учебники государственной истории и обществознания.